عاجل/ كان الخليفة المحتمل لنصر الله: حزب الله يعلن استشهاد صفي الدين

أكد حزب الله، اليوم الأربعاء 23 اكتوبر 2024، استشهاد القيادي في صفوفه هاشم صفي الدين، في غارة إسرائيلية.

وأوضح الحزب في بيان له: “ننعي قائدا كبيرا.. رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين في غارة صهيونية إجرامية عدوانية”.

وأضاف أن صفي الدين كان بالنسبة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في وقت سابق “حامل رايته ومحل ثقته”.

وتعهد الحزب في البيان بالعمل على مواصلة “المقاومة حتى تحقيق أهدافها في الحرية والانتصار”.

يشار الى ان صفي الدين هو رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله وكان الخليفة المحتمل لحسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم 27 سبتمبر الماضي.