عاجل/ اوهموا بعملية سطو: اعوان نقل شاحنة اموال يستولون على 200 الف دينار والداخلية تكشف..

نشرت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، بلاغا بخصوص عملية السطو التي إستهدفت شاحنة نقل أموال اليوم الأربعاء 23 اكتوبر 2024 بالقرب من مكتب البريد في ساحة باب سويقة وسط العاصمة .

واكدت وزارة الداخلية ان الأمر لا يعدو ان يكون سوى عملية سرقة اقترفها الأطراف الثلاثة المؤتمنين على المبالغ المالية التي كانت في عهدتهم حيث تولت الوحدة الأمنية المتعهدة بالبحث ( فرقة الشرطة العدلية بمنطقة المدينة) القيام بجميع الأعمال الفنية المستوجبة بمسرح الواقعة المصرح به من قبل اعوان شركة نقل العملة ليتبين بعد تعميق التحريات والأبحاث ان ثلاثتهم اتفقوا على الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 الف دينار من بين المبالغ الموجودة بعهدتهم واخفائه بأحد الأماكن بجهة حي خالد بن الوليد بدوار هيشر منوبة في انتظار اقتسام المبلغ المستولي عليه فيما بينهم بعد ايهام الوحدات الأمنية انهم تعرضوا لعملية سطو.

ومن جهته كشف باحث البداية المخطط المحكم الذي تم نسجه من قبل الجناة الذين اعترفوا لاحقا تفصيليا بوقائع الجريمة ليتم على اثرها التحول إلى مكان إخفاء المبلغ المستولي عليه و حجزه كاملا دون نقصان لدى طرف رابع في انتظار استكمال بقية الابحاث بالتنسيق الدائم في جميع المراحل مع النيابة العمومية قصد إتمام ما يتعين قانونا بخصوص الجناة وكل من سيكشف عنه البحث.