عاجل/ تطورات جديدة في ملف قضية “أنستالينغو”..

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2024/10/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد المحامي مختار جماعي عضو فريق الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “أنستالينغو”، صدور قرار في استجلاب ملف القضية ورفع يد محكمة سوسة عنها ونقلها إلى المحكمة الابتدائية بتونس وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وقال المحامي: ”فوجئنا اليوم بقرار استجلاب قضية أنستالينغو الى المحكمة الابتدائية بتونس، وصاحب الطلب في قرار الاستجلاب غير معروف ولم يقع اعلامنا بالجلسة المعين لها النظر في هذا المطلب”، متابعا: ” كنا نستعد لجلسة ثالثة في مسار القضية يوم الاثنين القادم ليتم اعلامنا بالقرار، ونحن لا نعرف سببه ولا نقدر لحد الساعة مدى تأثيره على مصلحة منوبينا ”.

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