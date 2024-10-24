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قريبا.. الدوحة تحتضن مشاورات جديدة بخصوص غزة

2024/10/24 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوفدين الأميركي والإسرائيلي سيجتمعان في الدوحة لإجراء مشاورات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في الدوحة اليوم الخميس، إن المفاوضين الأميركين سيلتقون بالمفاوضين الإسرائيليين في الدوحة، في محاولة للتوصل إلى انفراجة في قطاع غزة.
وأضاف أنه عقد اجتماعات مع حركة حماس وقياداتها بعد اغتيال زعيمها يحيى السنوار، على مدى اليومين السابقين مع ممثليهم من المكتب السياسي في الدوحة.
كما تابع أنه حتى الآن لا يوجد أي وضوح بشأن الطريق إلى الأمام، إذ لا يوجد أي تقدم واضح في عملية التفاوض.
بالمقابل، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة يوم الأحد.

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