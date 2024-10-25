خطير/ حجز 618 كلغ من الجبن الفاسد في مخزن عشوائي بهذه المنطقة..

أفادت الإدارة العامة للأمن بأن إطارات وأعوان الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بسوسة تمكنوا رفقة مركز الأمن الوطني بالقصيبة وأعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية من الكشف عن مصنع عشوائي لصنع وتعليب الأجبان.

واضافت أنه من خلال المعاينات المجراة من طرف مختصين عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تبين وجود عدة إخلالات منها عدم سلامة المنتوجات الغذائية ليتم حجز حوالي 618 كلغ من الجبن غير صالح للاستهلاك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف والحصول على الأذون القضائية اللازمة لإتلافها.

واشارت إلى أنه تمت كذلك تم معاينة منتوج بصدد التعليب تقدر الكمية بحوالي 166 كلغ تم حجزها حجزا وقتيا وأخذ عينات من المواد الأولية لإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من سلامتها.