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الحرس الديواني يحجز كميّات من البضائع المهربة بقيمة فاقت 1،8 مليون دينار

2024/10/29 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

حجزت مصالح الحرس الديواني بمدنين والصخيرة وسيدي بوزيد كميّات هامّة من البضائع المهربة فاقت قيمتها الجملية 1،8 مليون دينار.

وتحتوي البضائع المهربة، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن الديوانة التونسيّة، على مواد التجميل وقطع الغيار وأجهزة الكترونية خاصّة بالسيارات.

وحجزت فرقة الحرس الديواني بسيدي التوي، إثر نصب كمين بالمنطقة الصحراوية بين رمادة وبن قردان، كميّة من مواد التجميل المهرّبة محملة على متن سيارة رباعية الدفع قدرت قيمتها الجملية بما يفوق الـ 487 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، حجزت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد، إثر عمليّة تفتيش لأحد المستودعات بالجهة، كميّة من قطع الغيار المهربة قدّرت قيمتها ب607 ألف دينار.

كما قامت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة، وفق المصدر ذاته، بحجز كميّة هامّة من الأجهزة الالكترونية الخاصّة بالسيّارات وذلك إثر ضبط شاحنة تحمل ترقيما تونسيا بقيمة جملية قدرت بـ 767 ألف دينار.

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