عاجل/ وفاة الممثل المصري مصطفى فهمي..

توفي الفنان المصري مصطفى فهمي فجر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 عن عمر يناهز الـ82 عاما، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وكان الراحل قد أجرى عملية جراحية دقيقة في المخ، بأحد المستشفيات في شهر أوت الماضي، وتمت إزالة ورم نتج عن تعرضة لجلطة فى المخ.

ثم شهدت حالته استقرارا رغم أنه كان يعاني من صعوبة في الحركة، إلى أن فارق الحياة اليوم.

ويشار إلى أن الفنان مصطفى فهمي، ولد في أوت 1942.

وقد تحصّل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وقدم خلال مسرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية.

كما كانت بداية عمله الفني مساعدا للتصوير في فيلم “أميرة حبي أنا” والذي تم إنتاجه عام 1974.

أما آخر أعماله، فكانت مشاركته في بطولة فيلم “السرب” الذي عرض مؤخرا بقاعات السينما، وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات، وهو من بطولة كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

سكاي نيوز