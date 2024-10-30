عاجل/ بأمر رئاسي: حركة جزئية في هذا السلك..

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2024 مؤرخ في 28 أكتوبر، يتعلق بإجراء حركة جزئية بسلك القضاة العسكريين.

ويسمى القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:

الرتبة الثالثة:

ابتداء من 1 أوت 2024

ـ المقدم قاضي رفيق بن إبراهيم، قاضي تحقيق أول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف العسكرية

ابتداء من 16 سبتمبر 2024

ـ العقيد قاضي الصحبي عطية، المستشار لدى دائرة التعقيب العسكرية، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

الرتبة الثانية:

ابتداء من 16 سبتمبر 2024

ـ الرائد قاضي سمية الشابي، المستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية، مساعدا للوكيل العام بنفس المحكمة

الرتبة الأولى:

ابتداء من 16 سبتمبر 2024

ـ النقيب قاضي مروى البهلول، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا بنفس المحكمة

ـ الملازم أول قاضي حذامي قنيش، القاضي لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.