عاجل/ فتح بحث تحقيقي في الموت المستراب لطالبة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح بحث تحقيقي في الموت المستراب لطالبة عُثر، مساء أمس الثلاثاء، على جثتها أمام إحدى العمارات وسط مدينة المنستير، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

وأوضح فريد بن جحا، في تصريح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ أسباب الحادثة مازالت غير معلومة، لذلك أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا إن كانت عملية انتحار أو أن وراءها دافع إجرامي، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنّه تمت إحالة جثة الهالكة على الطبيب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

وأضاف أن الأبحاث الأولية تشير إلى أنّ الهالكة طالبة من مواليد 1996 تخرجت من كلية طب الأسنان ولم تستكمل مشروع تخرجها منذ سنة 2022، وتمر بأزمة نفسية، مؤكدا أنّ أعوان الحماية المدنية حاولوا إنقاذ الفتاة التي عثر عليها بعض المارة ملقاة أمام عمارة بمدينة المنستير غير أنّها لفظت أنفاسها.

كما تحوّلت الشرطة العدلية والنيابة العمومية وقاضي التحقيق والطبيب الشرعي على عين المكان وعاينوا جثة الفتاة، وتبيّن بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة أنّها دخلت إلى العمارة على حوالي الساعة الرابعة من مساء أمس واستقلت المصعد إلى غاية السطح في الطابق الثامن من العمارة أين تركت هاتفها الجوال وجمازتها، حسب نفس المصدر.