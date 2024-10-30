نعيم قاسم في أول كلمة له: لن نستجدي وقف إطلاق النار.. وأُُمّة “يحي” ستحيـا

في أول كلمة له كأمين عام لحزب الله، أكد نعيم قاسم، اليوم الاربعاء 30 اكتوبر 2024، أن برنامجه هو متابعة نهج سلفه حسن نصرالله الذي اغتيل بغارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر الماضي.

في حين أضاف أن حزب الله “أعاد تنظيم صفوفه في غضون 8 أيام بعد اغتيال نصرالله”.

وقال اليوم الأربعاء: “سنستمر في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها نصرالله”.

فيما تطرق إلى أجهزة البيجر التي انفجرت يوم 17 سبتمبر الماضي في أيدي عناصر حزب الله بمناطق مختلفة في لبنان، قائلاً إن “هجمات البيجر استهدفت 4000 رجلاً وامرأة من عناصرنا”.

وذكر أنه “لا يزال هناك قيادات من الصف الأول في حزب الله”.

كما شدد بالقول: “لن نستجدي وقف النار وسنوقف الحرب مع إسرائيل بشروطنا”.

كما أضاف أن “مساندة غزة كانت واجبة علينا”، مردفاً: “توفقنا بالدخول في جبهة المساندة لغزة”.

فيما اعتبر أن “إسرائيل كانت تريد أن تفتح الحرب علينا مباشرة بعد 7 أكتوبر”.

وأضاف في الكلمة المسجلة أن “إيران هي التي دعمت مشروعنا ولا نقاتل نيابة عنها”.

كما تابع: “نقاتل على أرضنا ولا أحد يطلب منا شيئاً”.

وجدد نعيم قاسم دعمه لغزة مترحما بالمناسبة على روح الشهيد يحيى السنوار الزعيم السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس، قائلا في هذا الإطار ”أمّة أنجبت يحيى ستحيا..”