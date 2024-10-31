تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب الفيضانات

تأجلت مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا التي كانت مقررة السبت، في المرحلة 12 من الدوري الإسباني، بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة.

وعُلّقت مباراة فياريال على أرضه مع رايو فايكانو بعد وفاة ما لا يقل عن 95 شخصا، من جراء الفيضانات المفاجئة في شرق إسبانيا.

وطلبت رابطة الدوري الإسباني من اتحاد اللعبة المحلي تأجيل مباراتي فالنسيا وفياريال، السبت، إضافة إلى 3 مباريات في الدرجة الثانية تضم فرقا من المناطق المتضررة.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان، الخميس: “تم الاتفاق على تأجيل المباريات التي كانت ستلعب في المسابقات الاحترافية وغير الاحترافية، سواء في كرة القدم أو كرة الصالات (في منطقة فالنسيا)”.

وأضاف: “إلى جانب تأجيل المباريات، أراد الاتحاد الإسباني لكرة القدم التعبير عن تضامنه مع المتضررين، وخاصة عائلات الضحايا في هذه الكارثة الطبيعية”.