عاجل/ بداية من الغد: اعتماد سعر جديد لبيع الدجاج الحي

قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج، لبيع الدجاج الحي بـ 5300 مليم/ الكلغ بداية من يوم الغد الجمعة 01 نوفمبر 2024، وذلك في إطار مقاومة الزيادات المشطة في الأسعار ولمزيد دعم القدرة الشرائية للمواطن.

ودعت الوزارة كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتوجات تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية منها واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة.

كما ذكرت أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.