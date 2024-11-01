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بمشاركة 12 دولة و9 بواخر عسكرية: تونس تستضيف التمرين البحري “PHOENIX EXPRESS 24”

2024/11/01 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

تستضيف تونس من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري، التمرين البحري متعدّد الأطراف ”PHOENIX EXPRESS 24” بالتعاون مع القيادة الأمريكيّة بإفريقيا وبمشاركة حوالي 1100 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة شقيقة وصديقة وهي الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا والسنغال وتركيا وإيطاليا ومالطا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكيّة إضافة إلى تونس البلد المستضيف.
وستشهد سواحل تونس الشماليّة تواجد 9 بواخر عسكرية ستشارك في هذا التمرين بهدف تدعيم التعاون والتنسيق بين الطواقم البحريّة وتدريب الأفراد وتعزيز قدراتهم على حسن استعمال المنظومات والمعدّات والوسائل البحريّة وتطوير مهاراتهم في التصدّي للأعمال غير المشروعة بالبحر ولكلّ أشكال التهديدات والجرائم المنظمة كالتهريب والاتجار بالبشر، حفاظا على أمن المتوسّط واستقراره.
كما سيتم على هامش هذا التمرين تنظيم دروس نظرية وورشات عمل تطبيقية لفائدة المشاركين في عدّة مجالات بحرية، على غرار زيارة وتفتيش السفن وتقنيات الغوص والاستعلامات البحريّة ومقاومة الأسلحة البيولوجيّة والكيميائيّة والإسناد الصحّي والمساعفة والقوانين المنظمة للأنشطة البحريّة.

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