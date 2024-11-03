عاجل/ الاحتفاظ بشخصين بشبهتيْ ترويج إشاعات والإيهام بجريمة..وهذه التفاصيل..

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2024/11/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، عماد العمري، في تصريح في تصريح لاذاعة موزاييك، إذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بشخصين، أحدهما من أجل ترويج إشاعات على فضاءات التواصل الاجتماعي والثاني من أجل الإيهام بجريمة، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024.

ولفت المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين إلى أنّ أحد المشتبه بهما قام بالإيهام بتعرضه لعملية “براكاج”، في أحواز القصرين، فيما قام المشتبه به الثاني بنشر فيديو عبر صفحة تواصل اجتماعي عن الحادثة الوهمية، ليتم الاحتفاظ بهما بعد التأكد من أن جريمة “البراكاج” المزعومة غير موجودة.

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