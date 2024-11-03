عاجل/ قضية هنشير الشعال: الاحتفاظ وزير فلاحة أسبق..

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الأحد لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بوزير أسبق للفلاحة وذلك على خلفية الأبحاث المتعلقة بهنشير الشعال بصفاقس.

وحسب المعطيات الاولية فقد واصل أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني أبحاثهم بخصوص ملف هنشير الشعال، حيث تم اليوم الأحد استنطاق وزير أسبق للفلاحة ومدير ديوانه بالوزارة ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية وأعوان واطارات بالمركّب التابع لهنشير الشعال، قبل أن يتقرر الاحتفاظ بهم في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.