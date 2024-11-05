عاجل/ من بينهم إمرأة: تفكيك وفاق لترويج المخدرات في حي التضامن وحجز كمية من الكوكايين

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الثلاثاء انه تم تفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدّرات وحجز 01 كغ من مُخدّر “الكوكايين”، في منطقة حي التضامن من ولاية اريانة.

وتمت العملية على إثر توفر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشؤون العدليّة للحرس الوطني ببن عروس، مفادها نشاط ذوي شبهة في ترويج المواد المخدّرة بجهة التضامن من ولاية أريانة.

ليتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة التي أمكن من خلالها، أمس الإثنين، للفرقة المذكورة حجز 01 كغ من مخدّر “الكوكايين” المعّد للترويج بحي التضامن بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، ودراجة نارية مستغلة في نقل المخدّرات وترويجها، كما أمكن ضبط امرأة ضالعة في إخفاء وترويج المخدّرات المذكورة.

وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت باالإحتفاظ بها على ذمّة الأبحاث المُتواصلة وإدراج شخص ثانٍ شملتهُ الأبحاث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.