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نتنياهو أول المتّصلين بترامب بعد فوزه.. وهذا ما دار بينهما

2024/11/06 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو كان من بين أول من اتصلوا بترامب، عقب فوزه في الانتخابات.
وذكر مكتب نتنياهو، في بيان، أن محادثة رئيس الوزراء مع ترامب كانت “دافئة وودية”، مضيفا أن الاثنين اتفقا على العمل معا من أجل “أمن إسرائيل” وناقشا “التهديد الإيراني”.
وكان نتنياهو هنأ ترامب، في وقت سابق، على العودة “التاريخية” للبيت الأبيض. وقال إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض “تقدم بداية جديدة لأميركا وتمثل إعادة الالتزام القوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا”.
وأضاف على حسابه في منصة “إكس”: “هذا انتصار كبير! في الصداقة الحقيقية”.

سكاي نيوز

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