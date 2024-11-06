عاجل/ تحذير هام: انقطاع هذا الطريق نتيجة فيضان وادي

اصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني، مساء اليوم الاربعاء، بلاغا تحذيريا، قالت فيه ةأنه في إطار المتابعة الميدانية للظروف الراهنة للطرقات نتيجة التقلبات الجوية وارتفاع منسوب المياه في الأودية، تم تسجيل إنقطاع الطريق الوطنية رقم 05 الرابطة بين سيدي مدين ومجاز الباب مستوى وادي الحمار مجاز الباب بسبب فيضان الوادي المذكور إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار.

واشار الحرس الوطني الى انه يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق السيارة أ03 أو القريعات سيدي مدين .

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطرق إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه.

كما اكدت على ضرورة الالتزام بالإرشادات المقدمة من الوحدات الميدانية للحرس الوطني لضمان سلامة الجميع.

للاستفسار أو طلب المساعدة، يمكن الاتصال بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية:

71960448

71963512

أو عبر الرقم الأخضر 193.