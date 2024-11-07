عاجل/ الإطاحة بتجّار مخدّرات في عدد من الولايات..

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي وفرقة الإرشاد بالجهة وفرقة الطريق العمومي من الإطاحة بمروّج مخدّرات بعد تحديد مكانه، وحجز لديه كيس بلاستيكي يحتوي على حوالي 50غ من مخدر الكوكايين، و55 حبة محشوة بمادة الكوكايين، 66 قرص مخدر من مختلف الأنواع ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

بمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به من أجل “المسك بنية الاستهلاك والمسك بنية الترويج لمادة مخدرة” وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه باعتباره محل 3 مناشير تفتيش من أجل ترويج مادة مخدرة،وفق الإدارة العامة للأمن الوطن.

وفي الإطار ذاته، تمكّن أعوان وإطارات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من ضبط مروّج مخدرات تنقل الى مدينة سوسة قصد التزود بكمية من الأقراص المخدرة ويحجزون 100 قرص مخدر وفق بلاغ للادارة العامة للأمن الوطني.

وفي أريانة، أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بمروّج مواد مخدّرة من أجل “المسك والحيازة لمادة مخدّرة بنية الاتجار فيها”، وذلك بعد أن تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة_العدلية بأريانة المدينة من القبض عليه على متن دراجة نارية يستغلها في التزوّد بالمواد المخدرة.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم التحوّل إلى محل سكناه أين عُثر على كميات متفاوتة من مخدّري الكوكايين والقنب الهندي.

وبعرض هويته على الناظم الآلي تبيّن أنه محل منشور تفتيش من أجل “الإعتداء بالعنف الشديد” والأبحاث متواصلة.