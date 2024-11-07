يسحبانه من الحافلة ويعتديان عليه بالضرب على رأسه!!

تعرّض تلميذ أمس الاربعاء، إلى الإعتداء من طرف شخصيْن بعد أن أقدما على إنزاله عنوة من حافلة نقل مدرسي كان يستقلّها على مستوى محطّة ولاد بالليل التابعة لعمادة قريميط الغربيّة بالنفيضة.

واستغلّ المعتديان توقّف الحافلة بالمحطة المذكور ليقوما بسحب التلميذ من داخلها ويعتديا عليه بواسطة جسم صلب على مستوى الرأس قبل أن يلوذا بالفرار وفق ما أكده مصدر قضائي لموزاييك.

وتعود دوافع الواقعة إلى خصومة نشبت بين هذه الأطراف، حسب ذات المصدر.

وتمكنت الوحدات الأمنية من القبض على أحد المعتدين وتولّت النيابة العمومية الإذن بلاحتفاظ به من أجل الإعتداء بالعنف المسبوق بإضمار.