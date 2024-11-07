نقابة الصحفيين تحمّل وزارة العدل مسؤولية اي مضاعفات صحيّة تطال الصحفيين المسجونين

أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 أنها تتابع باهتمام دخول الصحفية شذى الحاج مبارك في اضراب عن الطعام منذ يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 بسجنها بالمسعدين ،احتجاجا على إستهتار المصالح السجنية بتعقد وضعها الصحي.

وأشارت النقابة أن فريق الدفاع عن شذى الحاج مبارك تعذّر عليه التواصل معها وأخذ أذون الزيارات اثر قرار استجلاب الملف بداية شهر نوفمبر الجاري من محكمة سوسة إلى محكمة تونس، دون تعيين دائرة وتاريخ للنظر فيه.

وأضافت أن الوضعية الصحية للصحفي محمد بو غلاب الذي يعاني من التهاب حاد في الجلد تعقّدت نتيجة تأثيرات اقامته في السجن إضافة إلى ظروف تلقيه العلاج غير المنصفة والتي لا تراعي احتياجاته الضرورية.

وحمّلت النقابة وزارة العدل والإدارة العامة للسجون مسؤولية أي مضاعفات يمكن أن تطالهما، وتحذر من أن تكون هذه الممارسات في إطار سياسة تنكيلية ممنهجة تصب في خانة العقوبات التكميلية.

كما حثّت الهيئات القضائية على تعيين دائرة للنظر في ملف الصحفية شذى الحاج مبارك حتى يتسنى للدفاع القيام بالزيارات الضرورية ومتابعة الملف.

وعبّرت النقابة عن مساندتها للصحفيين شذى الحاج مبارك المسجونة منذ جويلية 2023 بسجن المسعدين ومحمد بو غلاب المسجون منذ مارس 2024 وتطالب بتوفير الرعاية الصحية الضرورية لهما في ظل التدهور الخطير لحالتهما الصحية.

كما طالبت النقابة بالإطلاق الفوري لسراح كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، وشدّدت على أنّ الأراء والمواقف التي عبروا عنها في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي تأتي في إطار ممارسة حقهم الدستوري في التعبير ولا تستوجب الإيقاف ولا المحاكمة.