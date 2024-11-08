عاجل/مسؤولة تفجرها وتكشف السبب وراء البلاغ التحذيري لوزارة الصحة حول “Brazil CACAU”..

قالت مديرة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات بوزارة الصحة زهرة الجمالي في تصريح لموزاييك إنّ البلاغ التحذيري الصادر أمس عن وزارة الصحة حول استخدام منتوج فرد الشعر Brazil CACAU يأتي بعد رصد الوكالة لحالات فشل كلوي حاد من قبل أطباء لأشخاص استخدموا هذا المنتج.

وأوضحت في مداخلة هاتفية في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، أنّ الخطر يكمن في إحدى مكونات هذا المنتج، وهي مادة acide glycolique، مشدّدة على أنّ استخدامها في العالم غير محظور ولكن استعمالها المكثّف قد يسبب آثارا تراكمية قد تنتج عنها مشكلات صحية.

وبيّنت أنّه يجري حاليا إخضاع هذا المنتج ومنتجات تجميلية أخرى للتحاليل اللازمة لتقييم مخاطرها على الصحة لإصدار قرارات بشأنها إمّا بالسحب أو التحذير منها.

وقالت إنّ منتجات فرد الشعر على غرار مواد التجميل الأخرى تتضمّن عدّة مكونات كيميائية (15 مكوّن) وأنّه يتعيّن استخدامها بحذر، مشيرة إلى ضرورة مراجعة الطبيب في حال ظهور بعض الأعراض مثل التقيؤ أو الشعور بأوجاع في البطن وهي قد تكون نتيجة حدوث تسمم ناجم عن استخدام هذه المنتوجات.