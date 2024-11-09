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بلاغ هام لمستعملي الطريق السيارة أ1 والقادمين من الجنوب التونسي

2024/11/09 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أفادت شركة تونس للطرقات السيارة، في بلاغ اليوم السبت، كافة مستعملي الطريق السيارة أ1 القادمين من الجنوب بأنه، و في انتظار استكمال أشغال محطات الإستخلاص على المحولات، يتعين عليهم المرور إجباريًا بمحطة قابس الجنوبية (مدو) للحصول على تذكرة المرور.
و أضافت أن هذه التذكرة ضرورية لتقديمها عند الخروج المقبل من الطريق السيارة، مما سيسمح بدفع معلوم الإستخلاص حسب المسافة المقطوعة فقط.
أما في حال عدم الحصول على التذكرة، فسيتم آليا تطبيق التعريفة الأعلى.
وبيّنت الشركة لمستعملي الطريق إلى أنه قد تم وضع لافتات تحذيرية حمراء انطلاقا من بن قردان للتنبيه إلى هذا الإجراء الإجباري كما تم تعزيزها بمعلقات على الجسور العلوية لضمان اتباع المسار الصحيح.
كما دعت إلى الالتزام بهذه الإجراءات لتجنب معاليم إضافية.

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