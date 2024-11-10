عاجل/ وفاة كهل وانقاذ اخرين جرفتهم السيول بهذه المنطقة..

توفي خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد 9 و 10 نوفمبر 2024 كهل بعد أن جرفته سيول وادي الحسيان الذي يربط بين معتمديتي عين جلولة والسبيخة من ولاية القيروان وذلك اثر مروره مترجلا من فوق منشأة مائية إلا أن مياه الامطار باغتته وأسقطته داخل الواد المذكور وفق تصريح المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد حمدي الوصيف.

وأضاف الوصيف في تصريح لاذاعة موزاييك أن أعوان الحماية المدنية والمواطنين أخرجوا الكهل من الوادي بعد سقوطه ثم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان بواسطة سيارة الاسعاف الا أنه فارق الحياة حال وصوله.

ويذكر أن الضحية عمره 40 سنة وأصيل معتمدية عين جلولة ويعمل إطار بمعمل الاسمنت.

كما تمكن أعوان الحماية المدنية بالوسلاتية من إنتشال شاحنة خفيفة على متنها شخصان بعد أن جرفتها المياه بواد الحسيان بأحواز معتمدية عين جلولة من ولاية القيروان.

وتم نقل المصابين الإثنين إلى المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان لتلقي العلاج نتيجة تعرضهما إلى إصابات متفاوتة الخطورة ووصفت حالتهما الصحية بالمستقرة.

ويذكر أن معتمدية عين جلولة والوسلاتية شهدتا نزول كميات هامة من الأمطار مما تسبب في سيلان بعض الأودية على غرار وادي الحسيان.