وفاة عون حماية مدنية أثناء محاولة اخماده حريق بمستودع لأرشيف “الكنام”..#خبر_عاجل

توفي اليوم الاحد عون حماية مدنية بالإدارة الجهوية للحماية المدينة بمنوبة، اثناء قيامه بواجبه في اخماد حريق شب بمستودع للأرشيف تابع للصندوق الوطني للتامين على المرض، وذلك إثر سقوطه من ارتفاع بحوالي 4 أمتار، وفق ما أكده مساء اليوم المدير الجهوي سالم اليوسفي ل(وات).

وأضاف المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة، ان الحريق كان كثيف الدخان بعد ان أتت النيران على أوراق ووثائق سريعة الاشتعال، مما أدى إلى حجب الرؤية بشكل كلي أثناء قيام الاعوان بإخماده، مبينا ان العون الذي كان يحمل جهاز تنفس حاول التقدم لمعرفة مصدر النيران، لكنه انزلق في الفراغ بعد تعذر الرؤية تماما، ليسقط أرضا ما أدى الى وفاته متأثرا بإصابته البليغة.

وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح تحقيق في الحادثة وتحديد ملابساتها، ونعت الإدارة الجهوية واعوانها الفقيد البالغ من العمر 38 عاما، والذي توفي اثناء قيامه بواجبه في انقاذ محتويات المستودع.