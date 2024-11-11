ازاحة سيارات واجلاء مواطنين: تدخلات الحماية المدنية بعد الامطار بهذه الجهات

انجزت الحماية المدنية جملة من التدخلات على اثر الأمطار التي شهدتها عدة جهات، منذ امس الاحد 10 نوفمبر على الساعة 06:00 إلى غاية اليوم الاثين 11 نوفمبر2024 على الساعة 06:00 .

وتتوزع هذه التدخلات حسبما افاد به المتحدث باسم الماي لمدنية، كالتالي:

سيدي بوزيد / التوقيت : 21:00

تولت فرق النجدة و الإنقاذ القيام ب:

– ضخ مياه بمنزلين إثر تراكم مياه أمطار بحي أولاد شلبي.

-إزاحة 05 سيارات من الطريق العام.

قفصة :

القطار: التوقيت : 22:35

تولت تولت فرق النجدة و الإنقاذ القيام ب:

– ضخ مياه بمنزل إثر تراكم مياه أمطار بمنطقة الجاردة.

-إزاحة سيارتين من الوحل بالطريق العام.

المتلوي/ التوقيت: 17:54:

– إجلاء 4 مواطنين من سيارة عالقة بالوحل بطريق أم العرائس.