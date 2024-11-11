ازاحة سيارات واجلاء مواطنين: تدخلات الحماية المدنية بعد الامطار بهذه الجهات

انجزت الحماية المدنية جملة من التدخلات على اثر الأمطار التي شهدتها عدة جهات، منذ امس الاحد 10 نوفمبر على الساعة 06:00 إلى غاية اليوم الاثين 11 نوفمبر2024 على الساعة 06:00 .
وتتوزع هذه التدخلات حسبما افاد به المتحدث باسم الماي لمدنية، كالتالي:
سيدي بوزيد / التوقيت : 21:00
تولت فرق النجدة و الإنقاذ القيام ب:
– ضخ مياه بمنزلين إثر تراكم مياه أمطار بحي أولاد شلبي.
-إزاحة 05 سيارات من الطريق العام.
قفصة :
القطار: التوقيت : 22:35
تولت تولت فرق النجدة و الإنقاذ القيام ب:
– ضخ مياه بمنزل إثر تراكم مياه أمطار بمنطقة الجاردة.
-إزاحة سيارتين من الوحل بالطريق العام.
المتلوي/ التوقيت: 17:54:
– إجلاء 4 مواطنين من سيارة عالقة بالوحل بطريق أم العرائس.