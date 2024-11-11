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نحو تصدير أغلب الانتاج المحلي من زيت الزيتون هذا الموسم

2024/11/11 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس

أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد الدالي، أن صادرات تونس من زيت الزيتون ستبلغ خلال الموسم 2024-2025 ما يقارب 300 ألف طن مقابل إنتاج قدر بـحوالي 340 ألف طن
وأشار خلال ندوة نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإثنين ، إلى أن صادرات زيت الزيتون ينبغي أن تسجل زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل حجم الصادرات 195368 طنًا، بما في ذلك 28600 طن من زيت الزيتون المعلب.
وأضاف أن قيمة عائدات التصدير بلغت مستوى قياسيا قدره 5162 مليون دينار خلال موسم 2023/2024.
وبخصوص الاستهلاك المحلي، توقع الدالي أن يتراوح بين 30 و40 ألف طن خلال هذا الموسم.

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