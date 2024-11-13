الأونروا: الاحتلال الصهيوني شن 64 هجوما على الملاجئ في غزة خلال أكتوبر الماضي..

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن قوات الاحتلال الصهيوني شنت 64 هجوما على ملاجئ

الفلسطينيين في غزة خلال أكتوبر الماضي بمعدل هجومين يوميا.

وقالت لويز واتريدج مسؤولة الطوارئ في الوكالة خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن “أكثر من نصف مليون شخص أصبح دون ملجأ يأوي إليه”, مبينة أن المدارس التي تؤوي آلاف النازحين أصبحت على “وشك الانهيار” بسبب القصف المتكرر والعمليات العسكرية المستمرة.

ووصفت واتريدج الوضع في غزة بـ”المروع” بعد مرور 13 شهرا من عدوان الاحتلال الصهيوني المكثف, مشيرة إلى أن 70 في المئة من المدنيين الذين استشهدوا في هذا العدوان هم من النساء والأطفال.

وأوضحت ممثلة الأونروا, أن 1.7 مليون شخص لم يتلقوا حصصا غذائية منذ أشهر أي ما يعادل 80 في المئة من السكان في غزة, لافتة إلى أن شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع في أكتوبر بلغت 37 شاحنة يوميا لتسجل أدنى مستوياتها وسط تحذيرات أممية من خطر المجاعة الوشيكة في القطاع.

وكانت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي أصدرت منذ أيام تقريرا أعربت فيه عن قلقها إزاء “الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث مجاعة بسبب الوضع المتدهور بسرعة في قطاع غزة”, مصنفة كامل قطاع غزة في المرحلة الرابعة والخطرة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويواصل الكيان الصهيوني مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا, وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.