عدد مرضى السكري او ضغط الدم في تونس يقارب المليون مريض!!

نظمت المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية بالقصرين عشية اليوم الإربعاء 13 نوفمبر 2024، بالتعاون مع مجمع الصحة الأساسية بالجهة، يوما مفتوحا لتقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، بفضاء المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطالب واليوم العالمي لمرض السكري، وفق رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ليلى بن ضيفي

وبينت بن ضيفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مرض السكري أصبح منتشرا، وهو في تزايد، وأشارت في هذا السياق إلى أن آخر مسح أنجز سنة 2023 حول مرض السكري في إطار البرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، كشف أنه يوجد نحو 966 ألف مريض بالسكري أو ضغط الدم في تونس.

وأكدت أهمية الوقاية والعلاج والمتابعة للتوقي من مضاعفات السكري الخطيرة مع الحرص على اتباع نمط حياة صحي وسليم وممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين.

وتضمّن اليوم المفتوح خيمة صحية خصصت لأخذ عينات لعدد من طلبة المعهد العالي للفنون والحرف والأستاذة والعاملين به، الراغبين في ذلك، لتحليلها والتثبت من حملهم لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم من عدمه، مع تقديم مداخلة علمية حول الصحة النفسية للطالب وآخرى حول مضار التدخين، تخللتهم فقرات تنشيطية ترفيهية طلابية.

ومن جانبه أكد رئيس الدائرة الصحية بالقصرين الشمالية عادل الفاهم، في تصريح لوكالة « وات »، أن اليوم العالمي للسكري يمثل مناسبة لتحسيس وتوعوية وتشجيع المواطنين وخاصة مرضى السكري على ممارسة النشاط الرياضي واتباع نظام غذائي معين مع نوم سليم وتجنب التدخين وخاصة تقبل المرض واعتباره نمط عيش طبيعي، مع الحرص على تناول الأدوية بدقة وبانتظام واحترام عيادات المتابعة الطبية وإجراء التحاليل والكشوفات اللازمة عند حدوث تعكرات صحية .

وكشف الفاهم بالمناسبة أن الأرقام المسجلة بالدائرة الصحية بالقصرين الشمالية حول مرض السكري منخفضة للغاية (7 بالمائة) واعتبرها أرقاما بعيدة عن الواقع، وأرجع انخفاضها إلى عزوف المواطنين على التحاليل والكشوفات وعدم معرفة عدد هام منهم أنهم مرضى، مبينا في ذات الإطار أن مرضى السكري في العالم قدربـ14 بالمائة .