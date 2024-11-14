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إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد انفجارين بالقرب منها..#خبر_عاجل

2024/11/14 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قالت الشرطة وشهود عيان إنه جرى إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد وقوع انفجارين خارج مبناها مساء أمس الأربعاء، فيما قُتل شخص جراء أحد الانفجارين في ساحة أمام المحكمة.

وذكرت المحكمة في بيان أنه تم إجلاء القضاة بسلام.

ووقع الانفجار الأول في موقف سيارات مجاور لمبنى المحكمة، وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية أن الانفجار وقع في صندوق سيارة متوقفة.

وقامت الشرطة بتمشيط المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة أخرى، ووصفت سلطات قضائية الانفجارين على وسائل التواصل الاجتماعي بأنهما “هجوم”.

وعثر على جثة القتيل في الساحة المقابلة للمحكمة، ولم تتضح بعد ما هي علاقته بالانفجار الثاني.

وتقع المحكمة العليا قبالة القصر الرئاسي بالبرازيل. وكان الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد غادر المكان قبل دقائق من الانفجارين.

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