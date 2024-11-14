عاجل/ ملف التمويل الأجنبي: تجميد أموال وحسابات تابعة لعدد من الجمعيات

“أزمة البطاطا”: اتحاد الفلاحين يكشف السبب..

الليلة: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في هذه المناطق

أكثر من 10 آلاف إسرائيلي هاجروا إلى كندا منذ بداية العام الجاري

وزير الفلاحة: تونس تستعد لتجارب الاستمطار.. ومنح استثنائية لمربّي الابقار

2024/11/14 أهم الأخبار, تونس, سياسة


انعقدت اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة.
ومن جهته اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، إن تونس تستعد للقيام بتجارب للاستمطار، بهدف مجابهة شح المياه والحد من التبخر على المُسطحات.
وبخصوص منظومة الألبان، أقر وزير الفلاحة بأنها مازلت هشة وهو ما استوجب تخصيص 5 مليون دينار كمنح استثنائية لتشجيع المربين على إعادة تكوين القطيع.
وفي رده على تدخلات النواب، كشف وزير الفلاحة بأن مجلة المياه بلغت مراحلها الأخيرة وستُعرَض قريبا على مجلس الوزراء قبل إحالتها على مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم.
وأكد بالشيخ الشروع فعليا في رقمنة المنظومات الفلاحية على غرار منظومة الحبوب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn