وزير الفلاحة: تونس تستعد لتجارب الاستمطار.. ومنح استثنائية لمربّي الابقار



انعقدت اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة.

ومن جهته اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، إن تونس تستعد للقيام بتجارب للاستمطار، بهدف مجابهة شح المياه والحد من التبخر على المُسطحات.

وبخصوص منظومة الألبان، أقر وزير الفلاحة بأنها مازلت هشة وهو ما استوجب تخصيص 5 مليون دينار كمنح استثنائية لتشجيع المربين على إعادة تكوين القطيع.

وفي رده على تدخلات النواب، كشف وزير الفلاحة بأن مجلة المياه بلغت مراحلها الأخيرة وستُعرَض قريبا على مجلس الوزراء قبل إحالتها على مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم.

وأكد بالشيخ الشروع فعليا في رقمنة المنظومات الفلاحية على غرار منظومة الحبوب.