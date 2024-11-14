عاجل/ “أزمة الدواجن”: وزير الفلاحة يعلن عن هذه الاجراءات..



انعقدت اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة.

ومن جهته، أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، عن جملة من الإجراءات لمجابهة ما بات يعرف اعلاميا بازمة قطاع الدواجن.

وقال الوزير أنه تقرر التمديد بشهرين في حلقة إنتاج أمهات دجاج اللحم وتوريد حاويات لبيض التفقيس وذلك إلى غاية شهر فيفري 2025، مشيرا الى انه من المتوقع أن تكون مستويات الإنتاج مقبولة خلال الفترة المقبلة.

ولتفادي النقص في انتاج بيض الاستهلاك، افاد وزير الفلاحة أنه تم اتخاذ قرار بالتمديد بشهرين كذلك في حلقة أفواج الدجاج البيّاض التابع للشركات الكبرى للدواجن، إضافة إلى التمديد بشهرين في حلقة إنتاج فوج أمهات الدجاج البيّاض التابع للشركة التونسية للدواجن.

واكد الوزير أن هذه الإجراءات ستعطي أريحية في تكوين مخزون لمجابهة الحاجيات وخاصة منها الإضافية خلال شهر رمضان.