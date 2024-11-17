استشهاد فلسطينية واصابة اخرين في قصف صهيوني على منزل وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل

استشهدت امرأة فلسطينية وأصيب تسعة اشخاص آخرون بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاحد على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة .

وذكرت مصادر اعلامية ان عدد الشهداء في المخيم ارتفع بذلك فجر اليوم إلى 12 شهيدا وعدد من المصابين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة ترافق ذلك مع نسف وتدمير مبان سكنية شمال مخيم النصيرات.

وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني أجزاء واسعة من مدن بيت لحم ورام الله وقلقيلية وبلدة جبل المكبر في القدس المحتلة تخللها مواجهات واعتقالات بالإضافة إلى اقتحام منازل عدة والعبث بمحتوياتها.