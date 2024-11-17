عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن في حقّ منتحل صفة طبيب..

فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 بحثا تحقيقيا ضدّ شخص من أجل التحيّل والممارسة غير الشرعيّة للطبّ وتعمّد مباشرة واجراء عمليات تُخلّف للغير مرضا أو عجزا دون قصد القتل بالإضافة إلى غسيل الأموال، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة وسام الشريف.

وأضاف الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد، ان قاضي التحقيق المتعهّد بالملف أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المشمول بالبحث التحقيقي.

وأوضح ان منطلق الأبحاث كان بعد تقدّم مواطن لمركز الأمن الوطني مساكن الغربية بشكاية مستظهرا بشهادة طبّيّة بـ 90 يوما من أحد المستشفيات العمومية نتيجة أضرار بليغة لحقته بعد تلقّيه خدمات طبّية من شخص اتّضح لاحقا أنّه منتحل لصفة طبيب ويزعم أنّه يقدّم خدمات الطبّ البديل.

وقد حجز معدّات وتجهيزات طبية يستخدمها منتحل صفة الطبيب إلى جانب مبالغ مالية ووصولات إيداعات مالية هامّة بمبالغ متفاوتة، وفق ذات المصدر.