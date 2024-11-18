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دوري الأمم الأوروبية : فرنسا تفوز على إيطاليا 3-1 وتعتلي الصدارة

2024/11/18 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز المنتخب الفرنسي على مضيفه الايطالي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتها سهرة الاحد ضمن الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وسجل أهداف منتخب فرنسا، أدريان رابيو في الدقيقتين الثانية و65، والحارس الإيطالي جوليلمو فيكاريو (بالخطإ في مرماه) في الدقيقة 33، فيما سجل هدف منتخب ايطاليا اندريا كامبياسو في الدقيقة 35.

وبهذا الانتصار، اعتلى المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على إيطاليا.

وكان المنتخبان قد ضمنا بلوغ ربع نهائي دوري أمم أوروبا, قبل هذا اللقاء.

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