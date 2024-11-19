عاجل/ العاصمة: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز كميات من “الزطلة” و”الماريخوانا”

غدا.. انقطاع المياه بهذه المناطق في جربة

بشرى سارّة: برمجة مساعدات مالية لفائدة 360 ألف عائلة محدودة الدخل

أوهمها بمساعدتها على ايجاد “تاكسي”ثم إستولى على 6000 دينار بحقيبتها

خبير طاقي يفجّرها: هذه المناطق غير مستكشفة في تونس ويمكن ان تحوي ثروات هامة

2024/11/19 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس


قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور غازي بن جميع، ان العديد من مناطق الوسط والشمال والمناطق البحرية لم تستغل الى حد الان ويمكن ان تحتوي على مخزونات هامة من الثروات الطاقية، وفق تعبيره.
وأشار الدكتور غازي بن جميع في تصريح لاذاعة ديوان اف ام، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، الى ان تراجع عدد رخص البحث والاكتشافات لا يعني ان تونس لا تملك ثروات طبيعية، مؤكدا ان رخص البحث شهدت تراجعا ملحوظا منذ سنة 2011، من 54 الى 15 رخصة فقط.
واعتبر بن جميع ان تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام بنسبة 14 بالمائة، هو امر عادي، باعتبار غياب اية اكتشافات جديدة لحقول نفطية خلال السنة الحالية اضافة الى تزامن ذلك مع اجراء عمليات الصيانة الدورية لعدد من الحقول النفطية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn