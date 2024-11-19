خبير طاقي يفجّرها: هذه المناطق غير مستكشفة في تونس ويمكن ان تحوي ثروات هامة



قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور غازي بن جميع، ان العديد من مناطق الوسط والشمال والمناطق البحرية لم تستغل الى حد الان ويمكن ان تحتوي على مخزونات هامة من الثروات الطاقية، وفق تعبيره.

وأشار الدكتور غازي بن جميع في تصريح لاذاعة ديوان اف ام، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، الى ان تراجع عدد رخص البحث والاكتشافات لا يعني ان تونس لا تملك ثروات طبيعية، مؤكدا ان رخص البحث شهدت تراجعا ملحوظا منذ سنة 2011، من 54 الى 15 رخصة فقط.

واعتبر بن جميع ان تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام بنسبة 14 بالمائة، هو امر عادي، باعتبار غياب اية اكتشافات جديدة لحقول نفطية خلال السنة الحالية اضافة الى تزامن ذلك مع اجراء عمليات الصيانة الدورية لعدد من الحقول النفطية.