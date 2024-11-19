اغلقها مواطنون احتجاجا على ظروف النقل: استئناف حركة المرور بهذه الطريق

أستأنفت صبيحة، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، حركة المرور، بشكل عادي على الطريق الجهوية 32 الرابطة بين البطان والجديدة من ولاية منوبة، وذلك بعد غلقها من قبل المواطنين على مستوى عمادة الزاهرة، احتجاجا على ظروف النقل المتردية والتي تحرمهم كموظفين وعمال وطلبة من الوصول الى وجهتهم في التوقيت المحدد.

وبين عضو المجلس المحلي بالجديدة أسامة لحمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المجلس ابلغ السلط المحلية منذ اشهر بهذه الإشكاليات اليومية، حيث تعتبر المنطقة منطقة عبور ولا تتوفر على أي خط نقل خاص بها، ويعاني المواطنون فيها من عدم توقف الحافلات التي تصل بأبواب مفتوحة، نتيجة الاكتظاظ في أوقات الذروة صباحا ومساء وعند العودة أيضا.

واثرت هذه الوضعية، وفق لحمر، على تأخر العمال والموظفين والطلبة في الوصول الى مقرات عملهم ومؤسساتهم التعليمية، وباتت تمثل اشكالا كبيرا يؤرقهم، وسببا قد يحرم بعضهم وخاصة عمال المنطقة الصناعية في الشرقية وباقي المناطق بولايات مجاورة، من مصدر رزقهم، وهو ما دفعهم الى غلق الطريق والمطالبة بإيجاد حلول جذرية لوضعيتهم.

وتمثلت المطالب، وفق عضو المجلس المحلي، في تخصيص حافلة خاصة بالخط 542 الرابطة بين طبربة والشرقية، وأخرى خاصة بالخط 42 تنطلق من المعصرة بالزاهرة، مع تكثيف سفرات بقية الخطوط بين العاصمة وطبربة سواء عبر الجديدة او البطان والتي تعاني نفس الإشكاليات تقريا في أوقات الذروة، وهي طلبات اعتبر تحقيقها ضروريا، لتذليل صعوبات التنقل، خاصة ان سيارات التاكسي الجماعي في ذلك التوقيت لا تمر عبر المنطقة.