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عاجل/ شركتا طيران اماراتيتان تعلّقان الرحلات من والى العراق ولبنان

2024/11/19 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

أعلنت شركتا “طيران الإمارات” و”فلاي دبي” عن تحديثات بشأن الرحلات الجوية من وإلى العراق ولبنان.
وقالت “طيران الإمارات” إنها ألغت الرحلات من بغداد وإليها حتى 30 نوفمبر 2024 الجاري.
وأوضحت الشركة أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يمرون عبر دبي على متن “طيران الإمارات” إلى بغداد، كوجهة نهائية، في نقطة انطلاقهم، حتى إشعار آخر.
ومن جانبها قالت “فلاي دبي” في بيان إن الرحلات إلى بغداد مستمرة، وأنه سيتم قبول المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على الشركة للسفر إلى بغداد كوجهة نهائية.
وقالت الشركة إنها تنصح المتعاملين بمراقبة حالة رحلة “فلاي دبي” الخاصة بهم بانتظام.
ومن جهة أخرى، أعلنت “طيران الإمارات” إلغاء الرحلات من العاصمة اللبنانية بيروت وإليها حتى 31 ديسمبر 2024، كما أنه لن يتم فيه قبول المسافرين الذين يمرون عبر دبي للسفر إلى بيروت (الوجهة النهائية)، في نقطة انطلاقهم.
ودعا البيان، المتعاملين المتأثرين بإلغاء الرحلات، الاتصال بوكلاء الحجز، للحصول على خيارات سفر بديلة، أو الاتصال بالشركة في حال حجزوا مباشرة من “طيران الإمارات”.
كما يُطلب من المتعاملين التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال “إدارة الحجز” لتلقي التحديثات، بحسب بيان الشركة.

سكاي نيوز

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