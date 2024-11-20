منوبة: العثور على قطع أثرية داخل حفرة في مدبغة مهجورة والاحتفاظ بشخصين

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاربعاء، ان النيابة العمومية بمنوبة، اذنت بالإحتفاظ بنفرين من أجل “التنقيب على الآثار” وإدراج آخر بالتفتيش، وذلك بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية بمنوبة مفادها وجود حفرة مسترابة داخل مدبغة قديمة مهجورة بالجهة.

وبتنقل الوحدات الأمنية على عين المكان، عُثر على حفرة عمقها مترين مغطاة بطاولة خشبية و10 قطع يشتبه في كونها أثرية.

كما تم ضبط نفر مكلف بحراسة المكان أين عُثر بالغرفة التي يجلس بها على مجموعة من أدوات الحفر وأنواع مختلفة من البخور ليقع إثر جملة من التحريات القبض على نفر آخر من مشاركيه وإدراج ثالثهما بالتفتيش والأبحاث متواصلة.