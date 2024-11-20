عاجل/ استشهاد جنود لبنانيين.. وجيش الاحتلال يبرّر فعلته

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه لا يستهدف الجيش اللبناني، وذلك بعد استشهاد 4 جنود لبنانيين في غارتين إسرائيليتين.

وأفاد الجيش في بيان بأنه “قصف موقعا للبنية التحتية في منطقة الصرفند كان ينشط فيه عدد من مقاتلي حزب الله”، مضيفا أن “الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات محددة ضد حزب الله وليس ضد القوات المسلحة اللبنانية”.

وأعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، استشهاد عسكري جراء ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان بعد استشهاد 3 جنود مساء امس الثلاثاء في غارة إسرائيلية استهدفت موقعهم في بلدة الصرفند الساحلية التي تبعد حوالى 40 كيلومترا عن الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته “تفحص المعلومات التي أفادت بأن جنودا من الجيش اللبناني أصيبوا في هذه الضربة”، دون أن يتطرق إلى الحادث المميت الآخر الذي ذكره الجيش اللبناني.

وتأتي هذه الضربات وسط معارك عنيفة في جنوب البلاد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي بدأ هجوما بريا في 30 سبتمبر الماضي.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 3540 شخصا في لبنان.