عاجل/ جميع مستشفيات قطاع غزة ستتوقّف خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في غزة من أن مستشفيات القطاع كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة، بسبب عرقلة الاحتلال إدخال الوقود ودعمه لمن وصفتهم بقطاع الطرق الذين يمنعون إدخال المساعدات.

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها في X، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي ينتقم من الطواقم الطبية شمال غزة.

كما أشارت إلى أن الاحتلال دمر ممتلكات مستشفى كمال عدوان وأطلق النار على الطواقم الطبية في الصرح.

يذكر أنه وزارة الصحة في قطاع غزة، كانت أعلنت أنّ الجيش الإسرائيلي مازال مستمرا في حرب الإبادة على جميع محافظات قطاع غزة والهجمة الشرسة على المنظومة الصحية في قطاع غزة.