عاجل/ الكشف عن مقترفي “براكاجات” لسائقي “تاكسي” في الجبل الأحمر

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الجمعة، ان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، قد تعهدت بالبحث في جملة من القضايا العدلية مواضيع السلب باستعمال العنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح أبيض، المتضرر فيها 08 من سائقي سيارات أجرة “تاكسي” بجهة الجبل الأحمر.

حيث وبسماع المتضررين تبين تعرضهم الى عمليات سلب مشابهة من حيث التنفيذ إذ يعمد الجاني الى إمتطاء سيارة الأجرة وبوصوله الى جهة الجبل الأحمر وبمكان منزوي يتولى سلب سائق السيارة بواسطة التهديد بسلاح أبيض أو بالاعتداء عليه بالعنف الشديد.

وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية اللازمة، تمكنت الوحدات الامنية من التعريف بمقترفي عمليات السلب وهما من ذوي السوابق العدلية في مجال السلب والسرقات وضبطهما.

ثم وبعرضهما على المتضررين تعرفوا عليهما من الوهلة الأولى وبمجابهتهما بالأدلة اعترفا بكل ما نسب إليهما، كما أمكن حجز لدى ذي الشبهة الأول، 50 قرص مخدر ومبلغ مالي قدره 1300 دينار من عائدات ترويج المخدرات وعدد من الهواتف الجوالة مجهولة المصدر.

وبعرض هويتهما على الناظم الآلي تبين أن ذي الشبهة الثاني محل 06 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل قضايا سلب وسرقات.

وبمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “السرقة باستعمال العنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح أبيض للواقعة له السرقة” وإفراد محضرين لذي الشبهة الأول من أجل “جرائم المخدرات” و”مسك أشياء مجهولة المصدر” والأبحاث متواصلة.