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تم ادراجه بالتفتيش: حجز “هيروين” و”كوكايين” بشقة شخص أجنبي بالعاصمة

2024/11/25 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

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إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة بباب البحر مفادها اندماج نفر من جنسية إحدى الدول المجاورة في ترويج المخدرات بمنزل يتسوغه بجهة لافايات بالعاصمة.
تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى محل سكناه أين أمكن العثور على 14 كبسولة من مخدّر الكوكايين, 70 غرام من مخدر الهيروين، 42 كبسولة من مخدّر القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 3000 دينار.
هذا وتم إدراج المعني بالتفتيش من أجل “مسك وحيازة مواد مخدرة بنية الترويج” والأبحاث متواصلة، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن الادارة العامة للامن الوطني.

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