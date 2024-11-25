عاجل/ صدمته “تاكسي” جماعي: وفاة رئيس مركز خلال عملية امنية بهذه الجهة

أودى حادث مرور، جدّ بعد ظهر اليوم الاثنين، بحياة رئيس مركز الأمن الوطني بالبطان من معتمدية طبربة بولاية منوبة بعد أن صدمته سيارة تاكسي جماعي أثناء مشاركته في عملية أمنية بأحد الاحياء القريبة من البطان، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتفيد صورة الحادث، وفق المصدر ذاته، بأنّ رئيس المركز، وهو شاب لم يتجاوز عمره 35 عاما، كان بصدد تنفيذ عملية إيقاف لأحد المفتش عنهم، وأثناء عبوره الطريق صدمته سيارة تاكسي جماعي بقوة ما أدّى إلى وفاته متأثرا بإصابة خطيرة.

وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، تمّت معاينة مكان الحادث، والإذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض للتعرّف على أسباب وملابسات هذا الحادث القاتل.