عاجل/ عددهم 14: الاحتفاظ بهؤلاء المسؤولين على ذمة هذه القضية..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني بالاحتفاظ بأربعة عشر شخصا ممن شملتهم الأبحاث المتعلقة بتعطل إنجاز مشروع المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة بصفاقس، من بينهم ممثلي ووكلاء شركات مقاولات ومديرين جهويين اثنين سابقين للتجهيز ومهندسي مراقبة أشغال سابقين ومدير سابق للمستشفى ومدير جهوي سابق للصحة.

كما تقرّر إحالة ستّة أشخاص آخرين، بحالة تقديم، على ذمة البحث، حسبما نقلته موزاييك عن مصدر مطلع.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، قد تعهدت بمقتضى شكاية صادرة عن وزير الصحة، بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص ملابسات تعطّل إنجاز مشروع المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة بصفاقس والإخلالات التي رافقت إنجاز المشروع.

وتقرّر تعهيد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بإجراء ما يلزم من أبحاث، حيث تمّ في مرحلة أولى معاينة المشروع بحضور مختلف الأطراف القضائية والعدلية المتداخلة، ليتم إثرها الانطلاق في إجراء الأعمال الاستقرائية والسماعات اللازمة.

وتمّ في السياق ذاته، سماع إفادات ولّاة سابقين بصفاقس ووكلاء وممثلين قانونيين لشركات مقاولات ومهندسي مراقبة أشغال سابقين بوزارة التجهيز ومديرين جهويين سابقين للتجهيز واطارات جهوية سابقة بالصحة وغيرهم.