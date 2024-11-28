أخفته منذ عقود: فضح سر عن الأسلحة النووية الاسرائيلية



أعلنت أليسيا ساندرز-زاكر منسقة السياسات والأبحاث في منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن إسرائيل تنتج منذ فترة طويلة أسلحة نووية خاصة بها بشكل مستقل.

وقالت ساندرز-زاكر: “يُعتقد أن إسرائيل تمتلك ما يقرب من 90 سلاحا نوويا، يمكن إطلاقها من الصواريخ والطائرات، وربما من البحر”

وتابعت: “كان برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي مدعوما في البداية بالتكنولوجيا والمواد التي قدمتها فرنسا والنرويج في الخمسينيات دون علم الولايات المتحدة. واليوم، يعتقد الخبراء أن برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي يكاد يكون من المؤكد أنه يتمتع بالاكتفاء الذاتي”.

وأضافت أن إسرائيل ساعدت على الأرجح جنوب إفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري في الحصول على أسلحة نووية في السبعينيات، وهناك شكوك قوية في أن البلدين أجريا تجارب نووية في جنوب المحيط الأطلسي في عام 1979. وقامت حكومة جنوب إفريقيا لاحقا بالتخلص من أسلحتها النووية قبل الانتقال من نظام الفصل العنصري إلى نظام حكم ديمقراطي.

و”الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” هي منظمة عامة دولية تأسست في عام 2007. وتتمثل أهدافها في تعزيز الموافقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية وتنفيذها. وحصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام عام 2017.

المصدر: “نوفوستي”

*الصورة لغارة اسرائيلية على غزة بعد 7 اكتوبر 2023