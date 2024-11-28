عاجل/ تطورات جديدة في قضية اغتيال بلعيد

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى جلسة يوم 23 ديسمبر القادم، مع رفض مطلب الإفراج المقدم في حقّ أحد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، حسبما افادت به موزاييك.

وخلال جلسة اليوم الخميس، تمّ جلب جميع المتهمين الموقوفين من سجن إيقافهم للمثول أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس وحضر متهمون آخرون محالون بحالة سراح.

وطلب فريق الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي التأخير، في حين طلب دفاع أحد المتهمين الموقوفين بمطلب للافراج عنه.

وإثر الجلسة قرّرت هيئة الدائرة المتعهدة تأخير مواصلة النظر في القضية الى جلسة يوم 23 ديسمبر القادم مع رفض مطلب الافراج المقدم في حق أحد المتهمين.

ويذكر أن الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تراوحت بين عدم سماع الدعوى والاعدام شنقا حتى الموت في حق المتهمين في القضية.