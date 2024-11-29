7 شهداء وعدة إصابات في قصف صهيون على مدينة غزة ومخيم النصيرات..#خبر_عاجل

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الجمعة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر ذاتها إن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر في قصف جراء قصف الاحتلال الصهيوني فجر اليوم منزلا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويتواصل إطلاق النار والقذائف المدفعية من آليات الاحتلال ومسيراته صوب منازل المواطنين في أحياء واسعة من شمال وشمال غربي المخيم.

ووقعت إصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلا سكنيا شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال استراحة غربي مدينة دير البلح ما أدى لإصابة 8 مواطنين فلسطينيين.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 مواطنين (سيدة ونجلها وحفيدها) وأصيب عدد آخر إثر قصف صهيوني استهدف منزلًا وسط المدينة.

وقال الدفاع المدني في غزة إنه تم إنقاذ عدد آخر بعضهم مصابين من تحت الأنقاض ونقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 44,330 شهيدا و104,933 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام الماضي.

وقالت إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا، و53 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.