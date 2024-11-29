دون نفخ أوحقن/ تعرفي على أغرب حيل تُعزّز اكتناز الشفاه..

الحقن التجميليّة ليست الوسيلة للحصول على شفاه مُمتلئة، فهناك حيل أكثر سهولة منها تؤمن النتيجة نفسها رغم أن بعضها يتسم بالغرابة.

من الضروري تبنّي عادة ترطيب الشفاه بشكل يومي، فبشرتها الهشّة تحتاج إلى الترطيب والتغذية العميقة طوال أيام العام للحفاظ على اكتنازها.

وينصح باستعمال مُرطّب طبيعي غني بزيت جوز الهند وزبدة الشيا، بالإضافة إلى تجربة إحدى الحيل التالية التي تعد بالحصول على شفاه مُمتلئة.

يُمكن أن تبدو عبارة “رياضة خاصة بالشفاه” غريبة بعض الشيء ولكن المواظبة على مُمارسة هذه التمارين حوالي 10 مرات يومياً يُساهم في الحصول على فم مُمتلئ.

يكفي اعتماد حركتي الابتسام ثم الصفير بالتناوب. يمكن أيضاً تطبيق تمرين القبلة، يحيث يتمّ زمّ الشفاه ودفعها إلى الأمام كما لو كنتم تريدون توجيه قبلة كما يمكن تكرار أحرف الأبجديّة مع المُبالغة في نطقها بهدف تشغيل العضلات المُحيطة بالفم وتعزيز اكتناز الشفاه.

تُشكّل هذه الحيلة الصباحيّة وسيلة فعّالة للحصول على شفاه مُمتلئة، يكفي ترطيب فرشاة أسنان ناعمة واستعمالها لتدليك الشفتين مما يُساعد على تخليصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها وتنعيمها، بالإضافة إلى تنشيط دورتها الدمويّة وتعزيز اكتنازها. يمكن أيضاً تطبيق القليل من العسل أو بلسم الشفاه على الفرشاة قبل تمريرها على الشفتين.

1-مكعبات الثلج

تتمتع برودة مُكعّبات الثلج بمفعول فوري مُعزّز لاكتناز الشفاه. يكفي تغليف هذه المُكعبات بمحرمة (فوطة) نظيفة قبل تدليكها على الشفاه لحوالي دقيقتين. يُنصح باعتماد هذه الحيلة قبل تطبيق الماكياج الصباحي.

2-الفلفل أو الفلفل الحار

للحصول على شفاه مُمتلئة بشكل فوري، يكفي خلط القليل من مسحوق الفلفل الأسود مع الماء للحصول على عجينة يسهل تطبيقها على الشفاه لبضع دقائق قبل شطفها بالماء الفاتر.

3-نقيع الأعشاب

يمكن أيضاً الاستعانة بخلطة مؤلّفة من ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ملعقة صغيرة من زيت النعناع ورشّتين من مسحوق الفلفل الأحمر أو الزنجبيل. يُطبّق هذا القناع على الشفاه لحوالي 5دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.

يوفّر هذا العلاج العشبي الطبيعي ترطيباً عميقاً لبشرة الشفاه، أما تحضيره فبسيط للغاية. يكفي خلط كمّيات مُتساوية من الصعتر، والبابونج، ولحاء الصفصاف ثم إضافة كوب من الماء الساخن إليها وتركها حتى تبرد قبل تصفيتها، على أن يتمّ تبليل منديل بهذا الخليط وتطبيقه على الشفاه لحوالي 20 دقيقة. يُنصح بتكرار هذه الخطوة عدة مرات أسبوعياً.

4-العسل الليلي

يتميّز العسل بكونه مُنتجا طبيعيا ذات خصائص مُتعدّدة، منها ترطيب الشفاه والمُساعدة على علاج تشقّقها. وهو يتمتّع بمفعول مُعزّز لاكتناز الشفاه أيضاً. يكفي وضع طبقة من العسل على الشفاه وتركها طوال الليل ليتمّ شطفها بالماء الفاتر في صباح اليوم التالي مما يؤمّن الحصول على شفاه ناعمة ومُكتنزة في الوقت نفسه.

5-زيت القرفة الأساسي

تُساعد القرفة على تنشيط الدورة الدمويّة وبالتالي تعزيز اكتناز الشفاه. يكفي إضافة بضع قطرات من زيت القرفة الأساسي إلى بلسم الشفاه أو إلى مُقشّر الشفاه الذي تستعملونه، أو حتى إلى الفازلين قبل استعماله كمُرطّب للشفاه.

يمكن أيضاً خلط القليل من مسحوق القرفة مع زيت الزيتون للحصول على عجينة يسهل تطبيقها بواسطة الأصابع أو بفرشاة أسنان على الشفاه ثم فركها لحوالي 5دقائق قبل مسحها بقطعة من القطن، مما يؤمّن الحصول على شفاه مُمتلئة بشكل فوري.

6 -بزيت القرنفل

يتسبّب زيت القرنفل بإحساس خفيف بالوخز لدى تطبيقه على الشفاه، ولكنه يتمتّع بمفعول مُرطّب ومُعزّز لاكتنازها. يكفي خلط مقدار ملعقتين كبيرتين منه مع ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو ذات المفعول المُرطّب وتطبيق الخليط على الشفاه لحوالي 5دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.

7- زيت النعناع الأساسي

للحصول على شعور بالانتعاش وتعزيز اكتناز الشفاه، يكفي إضافة قطرة واحدة من زيت النعناع الأساسي إلى بلسم الشفاه الذي تستعملونه أو إلى الفازلين قبل التطبيق على الشفاه.

“العربية نت”