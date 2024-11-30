الرابطة 1/ الجولة 10: مقابلات اليوم السبت وبرنامج النقل التلفزي



تدور اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الدفعة الأولى من مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وفي ما يلي تفاصيل الدفعة وبرنامج النقل التلفزي:

الساعة 14:00

مركب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – النادي الإفريقي: الحكم أمير لوصيف / مباراة تبثها القناة الوطنية الأولى

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان: الحكم يسري بوعلي

الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي – مستقبل قابس: الحكم سيف الورتاني / مباراة تبثها القناة الوطنية الثانية

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – الأولمبي الباجي: الحكم أيمن النصري