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الرابطة 1/ الجولة 10: مقابلات اليوم السبت وبرنامج النقل التلفزي

2024/11/30 أهم الأخبار, تونس, رياضة


تدور اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الدفعة الأولى من مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وفي ما يلي تفاصيل الدفعة وبرنامج النقل التلفزي:
الساعة 14:00
مركب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النادي الإفريقي: الحكم أمير لوصيف / مباراة تبثها القناة الوطنية الأولى

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان: الحكم يسري بوعلي

الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – مستقبل قابس: الحكم سيف الورتاني / مباراة تبثها القناة الوطنية الثانية

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – الأولمبي الباجي: الحكم أيمن النصري

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